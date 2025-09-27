أمريكا: فيضانات في أريزونا تقتل 3 أشخاص وتترك آخرين في عداد المفقودين

قالت السلطات اليوم السبت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ويُعتقد أن آخرين مفقودون بعد حدوث فيضانات في مجتمع ريفي بولاية أريزونا.

وقال كارل ميلفورد، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة جيلا، لقناة "كي بي إتش أو – تي في" إن شخصين من القتلى تم العثور عليهما داخل مركبة، بينما تم العثور على الشخص الثالث في مكان آخر بعد الفيضانات التي وقعت يوم الجمعة في مدينة جلوب، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7250 نسمة، على بعد نحو 88 ميلا (142 كيلومترا) شرق فينيكس.

وبحسب ما أفادت به سلطات المدينة على فيسبوك، فقد واصلت فرق البحث الليل بأكمله للعثور على المفقودين، ووصلت المزيد من المساعدات اليوم السبت لمواصلة عمليات البحث.

كما حثت السلطات السكان على الابتعاد عن وسط المدينة التاريخي للمدينة التعدينية السابقة بسبب المباني المتضررة والمواد الكيميائية والخطيرة والحطام، بما في ذلك خزانات البروبان التي جرفتها مياه الفيضانات.