بن غفير لنتنياهو: لا تملك تفويضا لإنهاء الحرب دون هزيمة حماس

خاطب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الأخير لا يملك تفويضا لإنهاء الحرب في غزة دون هزيمة حركة حماس.

جاء ذلك في تدوينة نشرها بن غفير عبر حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بعث من خلالها رسالة إلى نتنياهو يحثه فيها على عدم إنهاء الحرب، وسط ضغوط داخلية وخارجية تطالبه بعدم العودة من الولايات المتحدة دون التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

وقال بن غفير في تدوينته: "سيدي.. رئيس الوزراء: ليس لديك تفويض بإنهاء الحرب دون هزيمة حماس بشكل مطلق".

وفي وقت سابق السبت، هددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو بأن "أبواب الجحيم ستفتح عليه في إسرائيل إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومساء الجمعة، نشرت هيئة عائلات الأسرى بيانا تضمن أسماء ذويهم بالقطاع، وقالت: "نتنياهو هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفا اختُطفوا في عهدك، وأنت مُلزم بإعادتهم إلى ديارهم".

وتابعت: "48 اسما، وأنت (نتنياهو) تفعل ببساطة منذ 721 يوما كل شيء حتى لا يعودوا، لكي تستمر أطول حرب في تاريخ إسرائيل".

والجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.