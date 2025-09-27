وزير الخارجية: الشرق الأوسط يقف على شفير الانفجار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الشرق الأوسط يقف على شفير الانفجار، لافتًا إلى غياب كل مقومات السلم والأمن والاستقرار، وعدم وجود احترام يذكر للشرعية الدولية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت: «كان مفترضًا احتفالنا بمرور 80 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة، باعتباره مناسبة للتأمل في مسيرة المنظمة، والتفكير في كيفية تعزيز ما أنجزته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرفاهية والتنمية للجميع، وبناء نظام دولي يتأسس على قواعد القانون الدولي التي تطبق على الجميع ويخضع لها الجميع لحماية كرامة وحقوق كل البشر».

ونوه أن «واقع المنظومة الدولية اليوم وبعد 8 عقود على تأسيسها، لا يمت بصلة بهذه الأهداف النبيلة»، مشيرًا إلى أن «النظام الدولي متعدد الأطراف في حالة سيولة غير مسبوقة، وآلياته ومصداقيته تتداعى، بفعل الجرائم التي ترتكب تحت مرأى وسمع المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن «المجتمع الدولي يكتفي بدور المتفرج إزاء ما يحدث من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي؛ قوضت شرعية المنظومة الدولية، في ظل ما نشهده من ازدواجية المعايير، والكيل بأكثر من مكيال خاصة في منطقة الشرق الأوسط».