قدم محمد صلاح، نجم ليفربول، مستوى متواضعًا خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تلقى ليفربول خسارته الأولى هذا الموسم، 2-1 أمام مستضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

وحصل محمد صلاح على أقل تقييم بواقع 5.9، على موقع «سوفاسكور» المتخصص في إحصائيات وتقييمات كرة القدم، حيث لم يسجل ولم يصنع.

وظهر محمد صلاح بأداء باهت طوال الدقائق الـ90، حيث لمس الكرة 36 مرة فقط، ومرر 20 تمريرة صحيحة من أصل 23 بنسبة 87%.

وقدم تمريرتين مفتاحية، وأرسل عرضية وحيدة غير صحيحة، ولعب كرة طولية وحيدة صحيحة من أصل 2.

وسدد على المرمى مرة واحدة، بالإضافة لتسديدة خارج المرمى تمامًا، ولم ينجح في أي مرواغة من محاولتين، بالإضافة لإهدار فرص كبيرة.

وخسر خمس التحامات أرضية، ولم يفز بأي منها، كما فقد الكرة مرة.