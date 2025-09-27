الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرتين أمام منزل ساعر في تل أبيب خلال فض مظاهرة طالبت بصفقة تبادل أسرى

ألقت الشرطة الإسرائيلية، السبت، القبض على متظاهرتين قبالة منزل وزير الخارجية جدعون ساعر في مدينة تل أبيب، وفق إعلام عبري.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن "الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على مواطنة في الستينيات وأخرى في العشرينيات أمام منزل جدعون ساعر".

وذكرت أن "الشرطة الإسرائيلية حاولت فض مظاهرة طالبت بصفقة تبادل أسرى، أمام منزل ساعر في تل أبيب".

فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة اعتقلت إسرائيلية من بلدة "رحوفوت" في العشرينيات، ومواطنة من مدينة تل أبيب في الستينيات".

وأشارت إلى أن "الشرطة اعتقلتهما بناء على أن المظاهرة كانت غير قانونية، وللاشتباه في إخلالهما بالنظام العام، وتم اقتيادهما للتحقيق".

وفي وقت سابق السبت، هددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن "أبواب الجحيم ستفتح عليه في إسرائيل إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة".

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، مساء السبت، عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن "نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب ويجب عدم السماح له بإفشال محاولات التوصل إلى صفقة مجددا".

وأكدت عائلات الأسرى أن "نتنياهو أصبح منبوذا، وفشله السياسي سيسجّل لأجيال قادمة".

والجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.

ومساء الجمعة، نشرت هيئة عائلات الأسرى بيانا تضمن أسماء ذويهم بالقطاع، وقالت: "نتنياهو هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفا اختُطفوا في عهدك، وأنت مُلزم بإعادتهم إلى ديارهم".

وتابعت: "48 اسما، وأنت (نتنياهو) تفعل ببساطة منذ 721 يوما كل شيء حتى لا يعودوا، لكي تستمر أطول حرب في تاريخ إسرائيل".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.