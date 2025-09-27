شارك أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، في التدريب الجماعي للفريق اليوم، السبت، ليعلن بذلك جاهزيته لمباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي يواجه الزمالك في الثامنة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب زيزو عن الأهلي منذ مواجهة إنبي في الجولة السادسة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، نتيجة الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وعاد زيزو للتدريبات الجماعية اليوم، وخاض المران بالكامل دون أن يشكو من أي شيء ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة.

وأصبح أمر مشاركة زيزو أمام الزمالك يوم الإثنين في يد عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق، والذي يتولى المسؤولية خلفًا للإسباني المقال خوسيه ريبييرو.