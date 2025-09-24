وزير الخارجية الألماني يتوقع أن تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على روسيا

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأنه يتوقع فرض عقوبات أمريكية أشد على موسكو بسبب "حربها الهجومية المستمرة" ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقال فاديفول في نيويورك اليوم الثلاثاء إن مشاورات دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي جرت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الاثنين، تمحورت حول مواصلة دعم أوكرانيا وتشديد نظام العقوبات على روسيا.

وتضم دول مجموعة السبع كلًّا من ألمانيا و فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أنه بعد أن شرع الاتحاد الأوروبي في إعداد حزمة العقوبات الـ19، جرى الحديث بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول أن "الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا تنظر في هذا الخيار". وأردف أن الأمر المؤكد هو " أننا لن نستطيع حل هذا الصراع إلا إذا أدرك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أخيرًا أن انتهاج سياسة الانتقام المستمرة هو طريق مسدود، وأن سيتعين عليه أن يعود إلى طاولة المفاوضات".

يذكر أن الكونجرس الأمريكي مطروح عليه منذ فترة مشروع حزمة عقوبات ضد روسيا جرى التوصل إليه بتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مترددًا بشأن فرض إجراءات عقابية أشد على موسكو.

وأوضح فاديفول أنه "لا تزال أمام بوتين في الوقت الراهن فرصة لقبول الدعوة إلى المفاوضات"، مضيفًا: "لكنه يجب أن يعرف – وأنا لا أشك في ذلك – أنه لن تكون هناك عقوبات أوروبية فقط، بل ستكون هناك في النهاية أيضًا عقوبات أمريكية إذا رفض ذلك بشكل دائم". وأكد أن ألمانيا تقف "كتفًا بكتف مع الولايات المتحدة الأمريكية". وصرح فاديفول بأنه ستتم مواجهة بوتين من خلال إبداء الاستعداد لتمهيد الطريق أمام إجراء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ستتم مواجهته أيضًا برسالة واضحة مفادها:"نحن نقف إلى جانب الحق والحرية وأوكرانيا".