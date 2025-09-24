أردوغان لماكرون: الضغوط الدولية على نتنياهو لحل الدولتين قد تؤدي إلى نتائج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أن زيادة الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل حل الدولتين، قد تؤدي إلى نتائج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للمنظمة.

وشدد الرئيس أردوغان، على أن تركيا ستواصل السعي لتطوير التعاون مع فرنسا في مجالات عدة بينها التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية.

وأضاف أن تركيا عازمة على المضي قُدما بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه من الضروري والمفيد تفعيل الآليات اللازمة بهذا الخصوص في أسرع وقت.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان، أن تركيا تبذل أقصى الجهود من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، وترغب في أن تُدار المفاوضات في إسطنبول بنهج يركّز على تحقيق النتائج.