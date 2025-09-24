الأهلي راحة من التدريبات استعدادا للزمالك

قرر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأربعاء، بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري، وقبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

حقق الأهلي فوزًا جديدًا وصعبًا على حرس الحدود بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في مباراة مصيرية، خاصة بعد تعادل الزمالك أمس أمام الجونة بهدف لكل فريق.

وفضل عماد النحاس منح لاعبي الأهلي راحة، في ظل الأزمة البدنية التي يعاني منها الفريق، والإجهاد الذي أدى لإصابات عضلية متكررة.

ويعاني الأهلي من غياب زيزو ومحمد شكري وأشرف داري وكريم فؤاد بسبب إصابات عضلية، فيما يبقى موقف محمد علي بن رمضان وأفشة وكوكا وأحمد رمضان بيكهام، نيتس جراديشار غامضًا في ظل شكواهم من آلام عضلية كذلك.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 12 وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.