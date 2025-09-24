 أردوغان يهنئ مواطنيه اليهود بعيد رأس السنة العبرية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 7:50 م القاهرة
أردوغان يهنئ مواطنيه اليهود بعيد رأس السنة العبرية

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 7:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 7:00 م

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، المواطنين الأتراك من الطائفة اليهودية بعيد "روش هاشناه" الذي يرمز إلى رأس السنة بالتقويم العبري.

وقال أردوغان في رسالة تهنئة بالخصوص: "أهنئ مواطنينا اليهود بعيد روش هاشناه، وأتمنى أن يكون مناسبة للسلام في منطقتنا والعالم".

و"روش هاشناه" عيد يحتفل فيه اليهود برأس السنة العبرية، ويعتبر هذا العيد يوم الدين الذي يحاكم الإنسان فيه عن السنة الماضية.
ويصادف "روش هاشناه" اليومين الأول والثاني من شهر تشريه (الشهر الأول) من التقويم العبري، حيث تبدأ السنة اليهودية بموسم الخريف في سبتمبر أو مطلع أكتوبر حسب التقويم الميلادي.

