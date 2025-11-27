النرويج: لا بديل عن خطة الرباعية للهدنة في السودان

أكدت النرويج أن مقترح الهدنة في السودان المضمن في خطة المجموعة الرباعية المعلنة في الثاني عشر من سبتمبر، هو المقترح الوحيد المطروح على الطاولة، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام به.

وقال بيان صادر عن الخارجية النرويجية، إن وزير الدولة أندرياس موتزفيلد كرافيك أكد عقب لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان في بورتسودان يوم الخميس، أن أي اقتراحات تخالف مقترح الرباعية لا أساس لها من الصحة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأوضح: "نحث جميع الأطراف على مواصلة العمل على أساس هذا المقترح". وشددت النرويج على أهمية أن تتبع الهدنة الإنسانية عملية سياسية شاملة تقود الى وحدة واستقرار السودان.

ونقل البيان عن الوزير كرافيك القول "لقد أحطت علما بالخطاب المتصاعد الذي يتحدث عن وثيقة جديدة مفترضة، يقال إن الولايات المتحدة اقترحتها لكن هنالك سوء فهم... تواصلت شخصيا مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، وأكد لي أنه لا يوجد أي مقترح جديد".

وأشار كرافيك إلى أن الهدنة لا تعني بالضرورة وقف إطلاق النار أو اتفاقا سياسيا، لكنها تهدف لوقف الأعمال العدائية مؤقتا لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وأضاف "أود التأكيد مجددا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد".

وأكد كرافيك على الحاجة الملحة لإعادة إطلاق العملية السياسية وتأمين هدنة إنسانية فورية، وقال "تتطلع النرويج إلى إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن".