 إقبال ملحوظ من المواطنين على فعاليات شارع الفن وسط الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقبال ملحوظ من المواطنين على فعاليات شارع الفن وسط الإسكندرية

محمد صابر
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 8:15 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026 - 8:15 م

شهدت فعاليات "شارع الفن" وسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من المواطنين، الذين حرصوا على متابعة الأنشطة والفعاليات المقامة، وسط أجواء ترفيهية وفنية جذبت مختلف الفئات العمرية.

وتنوعت الفعاليات بين الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، ما أسهم في خلق أجواء مميزة للمترددين على المنطقة، مع تفاعل واضح من المواطنين مع الفقرات المقدمة.

وتأتي فعاليات "شارع الفن" ضمن الأنشطة التي تستهدف تقديم محتوى فني وثقافي للمواطنين في الأماكن المفتوحة، وإتاحة فرصة للاستمتاع بالفعاليات بعيدا عن القاعات المغلقة.

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