جامعة الأزهر بدمياط تسضيف مؤتمر الطب النفسي الثالث عشر حول التعافي والحكمة

استضافت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للطب النفسي، الذي تنظمه كلية الطب - قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بدمياط، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، تحت عنوان "الطب النفسي: التعافي والحكمة".

جمع المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الطب النفسي والصحة النفسية، لمناقشة أحدث الرؤى والتوجهات العلمية، وتبادل الخبرات حول سبل تطوير الممارسات الطبية وتعزيز جهود الرعاية والصحة النفسية.

وأوضح بيان صادر عن أمانة المؤتمر، أن اختيار عنوان المؤتمر "الطب النفسي: التعافي والحكمة" جاء ليعكس محاور اللقاء التي تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة الطبية والحكمة في التعامل مع قضايا الصحة النفسية، بما يدعم مسارات التعافي النفسي ويرفع مستوى الوعي بأهمية الرعاية النفسية المتخصصة.

وحسب البيان، أقيمت فعاليات المؤتمر في أكبر فنادق رأس البر، بمشاركة المتخصصين والمهتمين بمجال الطب النفسي، في لقاء علمي يسعى إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

وقد مثل المؤتمر مناسبة علمية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وطرح القضايا المرتبطة بالصحة النفسية والطب النفسي، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا التخصص.