 الرئيس اللبناني: نتفهم صرخة ألم الشعب.. وتغيير النظام لا يتم في الساحات - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2019 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

الرئيس اللبناني: نتفهم صرخة ألم الشعب.. وتغيير النظام لا يتم في الساحات

نور رشوان
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:06 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:06 م

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن تفهمه لغضب الشعب اللبناني، قائلًا: «نتفهم صرخة ألم الشعب».
وقال «عون»، في كلمة ألقاها للشعب اللبناني، مساء الخميس، إن الشعب اللبناني يطمح في دولة لبنانية بدون طائفة، ويتساوى فيها الجميع، مضيفًا: «لا أهرب من المسؤولية، لكن العراقيل كثيرة».
وأضاف أنه تكلم كثيرًا عن مكافحة الفساد، إلا أن بعض المسؤولين استاؤوا من حديثه، مشددًا على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من سرق المال العام.
وجدد التزامه بمكافحة الفساد من خلال التعاون مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المحاسبة يجب أن تتم من خلال القضاء والقانون.
وأعرب عن احترامه لحرية التعبير في لبنان، بشرط عدم الإضرار بحرية التنقل، مضيفًا: «تغيير النظام لا يتم في الساحات، ومستعد للقاء ممثلين عن المحتجين، وفتح حوار مع الجميع».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك