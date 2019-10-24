أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن تفهمه لغضب الشعب اللبناني، قائلًا: «نتفهم صرخة ألم الشعب».

وقال «عون»، في كلمة ألقاها للشعب اللبناني، مساء الخميس، إن الشعب اللبناني يطمح في دولة لبنانية بدون طائفة، ويتساوى فيها الجميع، مضيفًا: «لا أهرب من المسؤولية، لكن العراقيل كثيرة».

وأضاف أنه تكلم كثيرًا عن مكافحة الفساد، إلا أن بعض المسؤولين استاؤوا من حديثه، مشددًا على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من سرق المال العام.

وجدد التزامه بمكافحة الفساد من خلال التعاون مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المحاسبة يجب أن تتم من خلال القضاء والقانون.

وأعرب عن احترامه لحرية التعبير في لبنان، بشرط عدم الإضرار بحرية التنقل، مضيفًا: «تغيير النظام لا يتم في الساحات، ومستعد للقاء ممثلين عن المحتجين، وفتح حوار مع الجميع».