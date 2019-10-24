عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة دعم لـ«محمد محمود» بعد إصابة «الصليبي»

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وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، رسالة دعم ومساندة للاعب محمد محمود، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن الأهلي، إصابة محمد محمود، بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية في ركبته، بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية.

وكتب الجارحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "نحزن ولا نيأس، هكذا تعلمنا في الأهلي وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء".

وأضاف "افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف، لكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد".

وتابع "الرباط الصليبي لم يعد غولاً ولأنك من طينة اللاعبين الكبار ونرى فيك مستقبل خط وسط الأهلي، ستعود أقوى مما كنت عليه وسندعمك وننتظر عودتك.. ألف سلامة يا محمد محمود".

وكان محمد محمود قد غاب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 9 أشهر، بسبب إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي.