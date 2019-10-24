الأبيض يبحث عن الفوز والتأهل لدور المجموعات .. وتشكيلة هجومية لميتشو. ومكافآت خاصة في حالة التأهل

يخوض الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، مواجهة صعبة امام فريق جينيراسيون فوت السنغالي ، باستاد السلام ، باياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تعد المباراة كلاكيت تاني مرة، وتكرار للمباراة التي شهدت انسحاب الفريق السنغالي يوم 29 سبتمبر ، بسبب رفضه السفر الي برج العرب لخوض اللقاء ، وتمسكه باقامته باستاد بتروسبورت ، وحتي حسم الاتحاد الافريقي "كاف" قراره باعادة المباراة مرة اخري واقامتها بالقاهرة .

يدخل الزمالك، ويحتاج للفوز بهدف نظيف على أقل تقدير من أجل بلوغ مرحلة المجموعات ، بعدما خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف ، وفي حالة تأهله سيقع في المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي وزيسكو الزامبي.

كان الفريق ، قد استعادة الثقة مرة اخري ، عقب فوزه علي المقاولون العرب 2/1 بالدوري ، الذي تم تأجيل مبارياته الي اواخر نوفمبر المقبل ، نظرا لاقامة مباريات كأس الامم الافريقية تحت 23 عاما والمؤهلة الي اولمبياد لندن 2020

ورصد مجلس الإدارة مكافآت مغرية تحفيزاً للاعبين من أجل تخطى عقبة الفريق السنغالى، وطالبهم بعدم الانسياق وراء استفزازات الفريق السنغالى، وعدم الاعتراض على حكم المباراة، والسعى والتركيز لتحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف، وليس مجرد التأهل فقط.

وشهد المران الاخير للزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو ، عودة عبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى بعد الغياب عن مواجهة المقاولون الماضية للإصابة، بينما غاب محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاستمرار تنفيذ برنامجه الطبى، ومن المتوقع عدم مشاركة في مباراة اليوم ، في الوقت الذي يرفض ميتشو المجازفة بأحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق ، الذي تعرض للاصابة فى مواجهة المقاولون العرب الماضية.

واختار ميتشو طريقة جديدة لتحفيز لاعبيه قبل المواجهة الصعبة ، بعدما حرص علي جمع التصريحات التي صدرت من بعثة جينراسيون فوت السنغالي ولاعبيها ضد الزمالك خلال الفترة الماضية، من أجل عرضها على اللاعبين لتحفيزهم لتخطي الفريق السنغالي.

تلك الخطوة من جانب الجهاز الفني لفريق الزمالك جاءت بعدما قام مسئولي بعثة جينيراسيون بإرسال رسالة للاعبي الزمالك عن طريق أحد المسئولين بالقلعة البيضاء مفادها: " بأن جينيراسيون سيرد على الزمالك بعد الأزمات التي تسبب فيها الزمالك في تأجيل المباراة وفقًا لما يدعيه مسئولو بعثة جينيراسيون".

واستقر ميتشو على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء ، محمد عواد في حراسة المرمي ، وامامه الرباعي الدفاعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش - وحمدي النقاز وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف اوباما وفي الهجوم مصطفي محمد .

ويتسلح الزمالك ، بوجود بـ5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية ، لمؤازرة الفريق في المباراة ، سعيا لتخطي عقبة الفريق السنغالي ، وقام مسئولو الزمالك، بحجز 100 حافلة لنقل أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية، إلى ستاد السلام لحضور اللقاء .

في المقابل ، يبحث الفريق السنغالي الذي نجح في فرض كلمته واعادة المباراة مرة اخري ، ويأمل في الخروج بنتيجة جيدة والعودة للعاصمة داكار ببطاقة التأهل لدور المجموعات .

وقدم نادي جينراسيون فوت العديد من المواهب الكروية السنغالية أبرزهم، ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، إسماعيلا سار لاعب واتفورد، وديافرا ساخو لاعب وست هام السابق وستاد رين الفرنسي الحالي، وبابيس سيسيه لاعب نيوكاسل يونايتد السابق ، وتعتبر هذه المشاركة الثانية لفريق جينيراسيون فوت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وشارك بالبطولة عام 2018 وأطاح بفريق مصر المقاصة من دور الـ64 بعدما تغلب عليه 2 / 0 في مجموع المباراتين، وودع البطولة من دور الـ32 علي يد حوريا كوناكري الغيني.