التضامن: الإبلاغ مسؤولية المواطن في حالة وجود أشخاص غير مستحقين ببرامج الوزارة

علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على سؤال ورد إليها مفاده وجود بعض الأشخاص ببرنامج تكافل وكرامة لا تستحق وتقوم بصرف المعاش.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن تحديد المواطن لحالات الاستحقاق وعدم الاستحقاق لا تكون مكتملة، وأن مسؤولية المواطن تكون عبر الإبلاغ خط للشكاوى، لا فتة إلى فحص الوزارة أكثر من 300 ألف شكوى، ووجود بعض الشكاوى الكيدية تأتي بدون وجه حق.

ولفتت إلى اعتماد الوزارة على قواعد البيانات ولجان المساءلة القانونية للتأكد من أحقية المواطن، مؤكدة على أن عملية التأكد واجب على المواطن والدولة والمجتمع المحيط بالدولة.

وأشارت إلى أن المشكلة تكمن بوجود نسبة كبيرة بالمجتمع تعمل في القطاع الغير رسمي، بعدم تحديث البيانات عند اتخاذ أي إجراء بنقل ملكية او نسبتها إلى ذاته، لافتة إلى أن هذا التعامل أدى إلى وجود بيانات غير مكتملة في العديد من الجهات.