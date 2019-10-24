بوتين: نأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزز سيادتها

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمل بلاده في أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وأن تعزز سيادتها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوتين قوله - خلال لقائه بالرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الخميس على هامش قمة روسيا إفريقيا بمدينة "سوتشي".

الروسية - "نعلم أن أحداثا هامة جدا تجري حاليا في الجزائر، ونأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية، كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجري بشكل يستفيد منه الشعب الجزائري ويعزز دولته وسيادتها".

وأضاف بوتين أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر التي تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين في إفريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن التبادلات الروسية - الجزائرية ارتفعت بنسبة 18 % في سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دولار.



