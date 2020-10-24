الذهب يتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 831 جنيها

تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 جنيهات ليصل الجرام عيار 21 إلى 831 جنيه مقابل 834 جنيها أمس ، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر ليسجل 1902 دولار للأوقية فى البورصة العالمية، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 713 جنيه مقارنة ب 716 جنيها ، وعيار 24 إلى 951 مقابل 954 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب 24 بنحو جنيها ليصل إلى 6658 جنيها مقارنة 6682 جنيها أمس .

وعالميا، تراجعت اسعار الذهب فى البورصات العالمية في نهاية تعاملات أمس الجمعة بنسبة 0.11%، لتقترب من النزول أقل من 1900 دولار، ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج

تراجع سعر الأوقية ليسجل 1902 دولارًا بتراجع قيمته 2.6 دولار عن بداية الجلسة.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر أمس الجمعة، جلسة متقلبة مع ترقب المستثمرون لصفقة التحفيز وانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بأن المحادثات بشأن صفقة التحفيز الأمريكية تسير بشكل جيد.

ومن ناحية أخرى، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن الاتهامات المتبادلة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال المناظرة الأخيرة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 20 شهراً.

هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% ليسجل مستوى 1902.45 دولار للأوقية

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1905.20 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية هامشية بلغت 0.06%.

هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2%إلى 92.80.