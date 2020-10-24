 بعد الإدلاء بصوته.. ترامب: هناك روح عظيمة وأظن أننا نبلي بلاء حسنا في فلوريدا - بوابة الشروق
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بعد الإدلاء بصوته.. ترامب: هناك روح عظيمة وأظن أننا نبلي بلاء حسنا في فلوريدا

هديل هلال
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:18 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:18 م

عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إدلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بصوته مبكرًا في فلوريدا بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، على هامش عملية التصويت، مساء السبت: «من الفخر أن أصوت وأن أكون في المنطقة الرائعة التي أعرفها جيدًا، سنقوم بثلاث تجمعات اليوم، هناك روح عظيمة وأظن أننا نبلي بلاء حسنًا في فلوريدا».

وأدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصوته الانتخابي في ولاية فلوريدا، قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة، اليوم السبت، لينضم إلى ما يربو على 53 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر.

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