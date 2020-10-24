الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابي في كابول

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، التفجير الانتحاري الإرهابي الذي وقع خارج مركز تدريبي في منطقة دشت بارتشي غربي العاصمة الأفغانية كابول، وراح ضحيته العشرات من الأبرياء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - وقوف الأردن مع حكومة وشعب أفغانستان الإسلامية، وموقفها الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، مندداً بشدة بالهجوم الجبان الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي"، ورفضه باعتباره فعلاً جباناً يستهدف زعزعة الأمن واستقرار أفغانستان.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.