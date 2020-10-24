محافظ البحيرة يؤكد انتظام العمل وفتح جميع اللجان أمام الناخبين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم السبت، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من إنتخابات مجلس النواب 2020.

كما توافد على لجان الاقتراع عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة، وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف، حيث يتم التواصل من خلال "الفيديو كونفرانس" مع جميع اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة كافة.

وأشاد المحافظ، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كل المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدًا: "نقف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية".

وأشار إلى أنه تم تجهيز 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية بـ9 دوائر انتخابية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفًا و338 ناخبًا.

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم السبت، تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.

وتابع أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة وكل الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بجميع المقرات واللجان الانتخابية، وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن والناخبين، وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية جميع وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

كما تم التأكيد على رفع درجه الإستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة لمجابهة أي موقف طارئ بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

وناشد المحافظ جموع الناخبين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني، وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم دون تدخل أو تحيز حيث أن محافظة البحيرة تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير فى الإنتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة.

وعبر محافظ عن ثقته في وعي المواطنين بالمشاركة فى العملية الإنتخابية وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة، والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة للرئيس عبد الفتاح السيسي.