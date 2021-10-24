 يلين تتوقع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة حتى منتصف 2022 - بوابة الشروق
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يلين تتوقع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة حتى منتصف 2022

جانيت يلين
جانيت يلين

نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 7:29 م

(د ب أ)

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تتوقع أن تظل زيادات الأسعار مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022، لكنها رفضت الانتقادات بأن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان السيطرة على التضخم.

وذكرت يلين فى برنامج "حالة الاتحاد " الذي تبثه شبكة (سي إن إن) أنه من المتوقع أن تخف حدة التضخم فى النصف الثاني مع تحسن في قضايا تتراوح بين اختناقات العرض وضيق سوق العمل الأمريكية والعوامل الأخرى الناجمة عن الجائحة.

وأضافت أن الوضع الحالي يعكس ألما "مؤقتا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأضافت يلين: "لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم"، على الرغم من أنها أقرت بأن التضخم كان أعلى مما شهده الأمريكيون منذ فترة طويلة.


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