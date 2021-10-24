سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بات محمد صلاح نجم ليفربول، أكثر لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج تسجيلا للأهداف بعدما تخطى الإيفواري ديديه دروجبا.

ووقع صلاح على هاتريك ضد يونايتد تخطى به ديديه دروجبا، ووصل للهدف رقم 107 في البريميرليج كأكثر إفريقي مسجلا للأهداف في البطولة.

وسجل صلاح الثلاثية في الدقائق 38 والدقيقة الرابعة من الوقت الضائع من الشوط الأول والدقيقة 50.

كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد.

وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن لتفوق ليفربول بخماسية دون رد وذلك حتى الدقيقة 60 من عمر اللقاء المقام مساء الليلة ضمن منافسات الجولة التاسعة.