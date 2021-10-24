خالد عكاشة: الدولة لم تقف مكانها وسط الاحتياج للمياه وتعاملت مع القضية بشكل إيجابي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، من أهم الكلمات التي ألقاها الرئيس خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الرئيس يتعامل في كلمته مع قضية شديدة الحساسية وبالغة الأهمية ليس لمصر وحدها وإنما العالم كله، موضحًا أن الكلمة أشارت إلى التحديات التي يواجهها العالم كله خاصة مع تغيرات المناخ التي تؤثر بالسلب وبشكل كبير على معدلات هطول الأمطار وتغير الموارد المائية.



وأشار إلى أن «حديث مصر اليوم على لسان رئيس الجمهورية يتسم بشفافية وصدق أن مصر في مساحة الفقر المائي، وفقًا للدراسات الدولية ومعدل الفقر المائي الدولي»، متابعًا: «نتحدث عن دولة لم تقف مكانها وسط هذا الاحتياج للمياه وتعاملت مع القضية بشكل إيجابي».



ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الدولة تقتحم تلك المشكلة وتحاول إيجاد الحلول والبدائل لها، قائلًا إن «الرئيس كان على قدر عالٍ من الجدية لطرح عمل المؤسسات المصرية خلال الفترة الماضية، وأن الموارد المائية عصب مشروع تنموي ونهضوي».



وذكر أن الرئيس أشار في كلمته إلى أن توافر المياه من العناصر الرئيسية وأحد الحقوق المشروعة للدولة والشعب المصري، مضيفًا أن شرح الرؤية المصرية والقدرة على التخطيط الاستراتيجي بهذه الصورة أمر إيجابي ولافت للغاية ويُشعر ببذل الجهود.



وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد، والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، وذلك حتى 28 أكتوبر الحالي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين.



ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.