بنجلاديش تخطط لإجلاء مئات الآلاف من السكان قبيل وصول إعصار محتمل

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن عاصفة استوائية في خليج البنغال في طريقها نحو بنجلاديش، دفعت السلطات المحلية إلى التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان السواحل.

وقال إنام الرحمن، وزير الدولة للإغاثة وإدارة الكوارث، في دكا: "قمنا بتجهيز أماكن للايواء من الأعاصير، يمكنها استيعاب نحو 5ر2 مليون شخص في 15 منطقة ساحلية".

ويعمل أكثر من 70 ألف متطوع على نقل السكان إلى أماكن إيواء مؤقتة.

ومن المرجح أن تصل العاصفة الاستوائية إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم.

وقال مكتب الارصاد الجوية في دكا إن المنخفض الجوي الذي تحول إلى إعصار، والذي يحمل الاسم الرمزي "سيترانج"، على بعد 300 كيلومتر فقط من ميناء مونجلا الواقع جنوب غرب بنجلاديش.

من ناحية أخرى، قررت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش تعليق عمليات الطيران في ثلاثة مطارات حتى يوم غد الثلاثاء.