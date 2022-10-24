جامعة بنها تشارك في البرنامج التليفزيوني العباقرة جامعات

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن فوز فريق عباقرة جامعة بنها في التصفيات المؤهلة للمشاركة في البرنامج التليفزيوني "العباقرة جامعات" للموسم الخامس 2022 على قناة "القاهرة والناس".

وقال رئيس الجامعة، إن الأنشطة الطلابية تسهم في الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافية للطلاب، مؤكدا على دعم الجامعة للأنشطة الطلابية التي تعمل علي اكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى الطلاب، وصقل المهارات الحياتية والمعرفية لديهم؛ بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وتخريج جيل من الشباب معتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة الطلابية لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات.

وأكد أن الجامعة تقدم كل الدعم لفريق عباقرة جامعة بنها، متمنيا لهم دوام التميز والوصول إلى الأدوار النهائية في برنامج العباقرة مع الروائي عصام يوسف.

وأضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الجامعة قد استعدت لهذه التصفيات بعمل مسابقة عباقرة جامعة بنها للموسم الثالث.

وشارك في هذا الموسم ٣٠ فريقا، واستمرت المسابقة لمدة ٣ أسابيع وفي نهاية المسابقة تم اختيار أفضل اللاعبين لتمثيل جامعة بنها في مسابقة العباقرة على مستوى الجامعات المصرية وهم محمد خالد بكلية تمريض، وأحمد على بكلية علاج طبيعي، وأحمد حسام بكلية هندسة شبرا، وماهر علي بكلية زراعة، وميار مصطفى بكلية طب بيطري، وأميرة رجب بكلية طب بشري، ومنة الله عبدالله بكلية طب بشري، وشروق ماهر بكلية حقوق.