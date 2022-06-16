أمير مرتضى يكشف سبب غياب فيريرا عن المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا

كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الأحد.

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "فيريرا رفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا، اعتراضًا منه على عقوبة رابطة الأندية بتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب حديثه عن تطوير الكرة المصرية في المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة."

وأضاف: "نادي الزمالك سيدعم موقف مدربه فيريرا بكل الطرق الممكنة، لأننا نرى أنه لم يخطئ في حق أي طرف، وإذا كانت كلمة تطوير وتنظيم المسابقة سببت مضايقات لبعض الأشخاص، فسنظل نرددها دائمًا."

وواصل أمير مرتضى حديثه، قائلاً: "فيريرا ليس بغريب عن الكرة المصرية، فهو حضر كل هذا التخبط أثناء تدريبه الفريق الأبيض في عام 2015، وبعد عدة سنوات وجد الأوضاع كما هي ولم تتحسن إلا بشكل قليل."

وأتم: "أغلقنا ملف مباراة سيراميكا كليوباترا، والفريق يركز حاليًا على مواجهة الأهلي في السوبر المصري، وهدفنا التتويج بالثلاثية المحلية."