 بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في العجوزة - بوابة الشروق
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بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في العجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبدالسلام
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 12:40 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 12:40 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وأظهرت التحريات أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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