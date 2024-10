أمسيات موسيقية بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة ودار الأوبرا

أقامت سفارة اليابان بالقاهرة أمسية موسيقية بمقر إقامة السفير أوكا هيروشي أمس تحت عنوان "الانسجام بين الثقافات- احتفاء بالمواهب اليابانية والمصرية"، حيث عزف فنانون موسيقيون موهوبون من مصر واليابان مزيج رائع من قطع الأوبرا العالمية الشهيرة والموسيقى اليابانية التقليدية بالإضافة إلى الموسيقى العربية المصرية.

وجاءت الأمسيات الموسيقية بمناسبة زيارة كبار الفنانين اليابانيين لمصر، ومنهم توموسوجي ماساشي مغني الأوبرا، كوريهارا تاكاكي مغني الأوبرا، سويناجا تاداشي عازف البيانو وبمشاركة كبار الفنانين المصريين الدكتور رضا الوكيل مغني الأوبرا، و عمرو مدحت مغني الأوبرا، ياسر الصيرفي عازف الكمان، ساكاموتو هاروكا عازف الترومبيت، و أحمد حتحوت عازف العود.

وتضمن الحدث مجموعة متنوعة من القطع الأوبرالية مثل Make Way for the Factotum لجيواكينو روسيني، من أوبرا حلاق إشبيلية وأغنية توريدور لجورج بيزيه، من أوبرا كارمن و A Furtive Tear لجايتانو دونيزيتي، من أوبرا إكسير الحب والأعمال الموسيقية الكلاسيكية مثل سوناتا الفيولينة والبيانو، لديبوسي وبالاد رقم 2 لفرانز ليزت، بالإضافة إلى الأعمال الموسيقية التقليدية من اليابان ومصر، بما فيها غناء أوبرالى من الفنانين اليابانيين لرائعة سيد درويش "الحلوة دى".

جدير بالذكر أن نفس العازفين سيقدمون أيضًا في القاعة الصغيرة بدار الأوبرا مساء غد، أمسية موسيقية تحت عنوان "اليابان ومصر معًا من أجل علاقات أعمق ومستقبل أكثر إشراقًا" وتنظمها مؤسسة اليابان بالقاهرة، و الدخول مجاني.

شهد الحدث حضورًا متنوعًا من طلاب الجامعات والموسيقيين المحترفين من دار الأوبرا المصرية والمؤسسات الموسيقية الأخرى والصحفيين والمؤثرين والمهتمين بالثقافة والفنون اليابانية.