ماكرون: حزمة مساعدات فرنسية ضخمة لدعم لبنان بقيمة 100 مليون يورو

تعهدت فرنسا أمام مؤتمر دولي، اليوم الخميس، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لدعم لبنان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك حاجة إلى "مساعدات ضخمة" لدعم لبنان حيث أدت الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل إلى نزوح مليون شخص، ومقتل أكثر من 2500 وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال ماكرون في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر: "هناك حاجة إلى مساعدات ضخمة للشعب اللبناني على الأمد القريب، لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب، وللمجتمعات التي تأويهم".

ويأمل المنظمون الفرنسيون أن تفي التعهدات المالية من قبل المشاركين في المؤتمر بالمساعدات الإنسانية التي تقدر بمبلغ 426 مليون دولار، والتي تقول الأمم المتحدة إنها مطلوبة على نحو عاجل للبنان.

وكانت إيطاليا أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 10 ملايين يورو (8ر10 مليون دولار) للشعب اللبناني، كما تعهدت ألمانيا أمس الأربعاء بتقديم 60 مليون يورو إضافية (7ر64 مليون دولار).

وأدان ماكرون إسرائيل لمواصلتها العمليات العسكرية في لبنان، "في الجنوب، وفي بيروت، وفي أماكن أخرى، ولا يزال عدد الضحايا المدنيين في ارتفاع"، وأكد مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار.

كما تسعى باريس إلى تقديم لمساعدة في استعادة سيادة لبنان وتعزيز مؤسساته.

إلا أن المؤتمر الدولي يأتي في الوقت الذي يقول فيه المنتقدون إن النهج الدبلوماسي الذي يتبعه الرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط صار غامضا، بسبب أسلوبه المتطور الواضح، وتواصله الفوضوي في بعض الأحيان.