بروتوكول تعاون بين مديرية العمل والتعليم الفني في الإسماعيلية

شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل والتعليم الفني بالإسماعيلية، بهدف تدريب طلاب التعليم الفني وصقل مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتفعيلًا لمبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

وقع البروتوكول حسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وإحسان العيادي مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وأكد "جلال"، أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجه عالمي، لذلك تبنت الحكومة المصرية هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية تهتم بإعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل في المناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة ومرخصة يسهل عملها فى الداخل والخارج.

من جهته أكد حسن الرداد، تدريب 24 طالبًا بمركز التدريب بمدينة المستقبل في عدة مجالات منها التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، بجانب عقد ورش عن السلامة والصحة المهنية من خلال كوادر متخصصة في هذا المجال.

وأوضح الرداد تدريب 50 طالبًا بمدرسة إبراهيم عثمان الصناعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتعريف بأحكام قانون العمل.

وأطلق محافظ الإسماعيلية مبادرة التدريب من أجل التشغيل السبت الماضي، للاهتمام بطلبة التعليم الفني والخريجين وذوي الهمم، والمرأة المعيلة للتدريب على المهن الحرفية المختلفة، والتي يحتاجها سوق العمل من أجل توفير فرص عمل خاصة بهم ودعم الإنتاج.