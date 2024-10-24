النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال خالد حسين

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أعلن نادي النصر الليبي مواجهة الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين، نجم الفريق السابق.

وأكد نادي النصر الليبي عبر بيان رسمي أنه سيعلن عن تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي النصر الليبي في بيانه..

«بطل ليبيا النصر يواجه بطل السوبر الإفريقي الزمالك في مواجهة اعتزال رمز الوفاء خالد حسين.. انتظروا تفاصيل أكثر".

جدير بالذكر أن خالد حسين الترهوني الشهير بـ «كمونة» صاحب الـ 47 عاما قد اعتزل في عام 2014.

وشارك الترهوني في 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012، وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.