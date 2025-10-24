حركة فتح: مصر تعمل ليلا ونهارًا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن اللقاءات التي أجرتها المخابرات العامة المصرية مع مختلف الفصائل الفلسطينية تمثل جزءًا من العمل الجاد والمستمر الذي تقوده مصر ليلًا ونهارًا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى الحرب، والوصول إلى المراحل اللاحقة التي تتعلق بإعادة الإعمار والتعافي وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي مقدم برنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة الشأن الفلسطيني تتم حاليًا وفق آليات تنسجم مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووفق خطة التعافي المبكرة التي تقودها مصر بما يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني ومصالحه ومستقبل وجوده كدولة فلسطينية كاملة السيادة.

وتابع، أن التحرك المصري في هذه المرحلة ليس أمرًا مستغربًا، فمصر تدرك تمامًا أن المرحلة صعبة وتحتاج إلى جهد كبير وتواصل دائم مع جميع الأطراف.

وأوضح أن القاهرة ترتبط بعلاقة استراتيجية وثيقة مع دولة فلسطين وقيادتها السياسية وحركة فتح، كما تربطها علاقات احترام وتعاون مع مختلف الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه المكانة المتميزة لمصر تجعلها مؤهلة للعب دور الوسيط الرئيسي في جهود التهدئة والمصالحة الفلسطينية.

وذكر، أن القيادة الفلسطينية منفتحة على كل الجهود التي من شأنها الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، موضحًا، أن حركة فتح والقيادة الفلسطينية على استعداد لتقديم كل ما يلزم لتذليل العقبات أمام الأشقاء في مصر، وكذلك أمام الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إنجاح الجهود القائمة والوصول إلى نتائج ملموسة تضمن استقرار الأوضاع في قطاع غزة وتهيئة المناخ السياسي لإعادة الإعمار.