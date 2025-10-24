أراوخو: نملك الجودة والروح للفوز في الكلاسيكو

قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في قمة «الكلاسيكو» المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل (26 أكتوبر)، أكد الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة أن الفريق يعيش أجواء إيجابية داخل غرفة الملابس، مشيراً إلى أن اللاعبين يتمتعون بالثقة والجاهزية لتحقيق الفوز.

وقال أراوخو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكتالوني: «نصل إلى الكلاسيكو ونحن في ديناميكية جيدة. لدينا مجموعة تنافسية وإمكانيات كبيرة للفوز. إنه لقاء صعب أمام فريق يملك لاعبين من أعلى مستوى، لكننا جاهزون».

وأضاف المدافع الدولي أن سر النجاح في هذه المواجهات الكبرى يكمن في الاستمتاع باللعب وتجنب الضغوط، موضحاً:«الكلاسيكو دائماً ما يحمل طابعاً خاصاً، فيه حماس وقلق، لكن عندما نستمتع باللعب تكون النتائج إيجابية. هذا ما يجب أن نفعله يوم الأحد».

وكان أراوخو قد خطف الأضواء في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بعد تسجيله هدف الفوز الحاسم أمام جيرونا، كما استعاد ذكريات تألقه في الانتصار الكبير على ريال مدريد (4-0) بموسم 2022-2023 قائلاً: «الهدف في برنابيو كان يوماً لا يُنسى بالنسبة لي».

ويُعد أراوخو أحد أبرز الأوراق التي يعوّل عليها المدرب هانز فليك في حال غياب الفرنسي جول كوندي للإصابة، إذ يتمتع بالقدرة على شغل مركز قلب الدفاع أو الجهة اليمنى، ما يمنح برشلونة صلابة إضافية في مواجهة الغريم التقليدي على صدارة الدوري الإسباني.