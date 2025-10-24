انتقدت الصين موقف الحكومة الألمانية بشأن ما يُعرف بـ "مسألة تايوان" قبيل زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المرتقبة إلى بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون إن المطالبة بالحفاظ على الوضع القائم في المنطقة دون رفض استقلال تايوان يُعد دعما "لنشاطات استقلال تايوان"، مضيفا أن الصين تطالب ألمانيا باتخاذ موقف واضح وحاسم ضد أي أنشطة تهدف لاستقلال تايوان والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة.

وبحسب مبدأ الصين الواحدة، تعترف غالبية الدول بالجمهورية الشعبية الصينية فقط، وليس بالدولة المستقلة في جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وانتقد فاديفول الصين مرارا بسبب تهديدها بتغيير الوضع القائم بصورة منفردة في المضيق بين تايوان والصين، وذكر أن بكين تتصرف بعدوانية متزايدة في منطقة المحيط الهندي-الهادئ.

ومن المقرر أن يتوجه فاديفول بعد غد الأحد إلى الصين، ليصبح بذلك أول وزير في حكومة المستشار فريدريش ميرتس يزور البلاد.

ولم يوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية الموضوعات التي سيُجرى بحثها، مكتفيا بالقول إن وجود اختلاف في وجهات النظر بين الصين وألمانيا أمر طبيعي، لكنه أعرب عن أمل بكين في أن تظل ألمانيا غير متحيزة ضد الجمهورية الشعبية الصينية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الألمانية-الصينية، أثارت قيود الصين على تصدير العناصر الأرضية النادرة قلق الشركات الألمانية مؤخرا، إذ يعتمد القطاع الصناعي في ألمانيا على هذه المواد الأساسية في تصنيع المحركات والتوربينات وأجهزة الاستشعار. كما يسود استياء في الحكومة الألمانية من دور الصين في الحرب الروسية على أوكرانيا؛ إذ يُشتبه أنها تدعم موسكو من خلال شراء النفط الروسي.