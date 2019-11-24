هازارد: صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية

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رشح البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للفوز بالكرة الذهبية بعام 2019.

وقال هازارد في حوار مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية:" أود أن أعطي الكرة الذهبية للاعب من ليفربول، سواء ساديو ماني، أو محمد صلاح أو فيرجيل فان دييك، فهم يستحقون ذلك".

وأضاف:"ماني إذا توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع السنغال، فكان سيفوز بالكرة الذهبية دون أي نقاش".

وواصل:"سيكون أمرا جميلا إذا فاز بها ماني أو صلاح صديقي، وهذا أمر جيد لكرة القدم الأفريقية والإنجليزية".

ويتواجد صلاح وماني و5 لاعبين آخرين من ليفربول ضمن قائمة فرانس فوتبول المرشحة للفوز بالكرة الذهبية عام 2019.