 رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة سيجري وفقًا لاتفاق الرياض

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:29 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:29 م

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه "اتفاق الرياض".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني ناقش مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة وجه رئيس الوزراء اليمني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.

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