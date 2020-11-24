قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 11 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومواجهات.

وذكر نادي الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة، كما اعتقل ثلاثة آخرين من جنين، وثلاثة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وعورتا في نابلس، مضيفا أنه تم اعتقال فتى عمره 16 عاما و مواطنا آخر من مخيم العروب.

وأوضح ناشط حقوقي أن الاحتلال طرد أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي "البرج" "والميتة"، بالأغوار الشمالية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت شفويا، في وقت سابق، هذه العائلات بضرورة ترك خيامها؛ بحجة إجراء التدريبات العسكرية المزعومة.