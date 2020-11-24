 محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستعداد لاستقبال قافلة الهلال الأحمر - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستعداد لاستقبال قافلة الهلال الأحمر

الهلال الاحمر - ارشيفية
الهلال الاحمر - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:34 م
وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بتجهيز العيادات المختلفة وتوفير المستلزمات المطلوبة لتيسير عمل القافلة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر التي تزور المحافظة، غدًا الأربعاء، ولمدة يومين.

جاء ذلك خلال تفقده، مساء اليوم، للمركز الطبي بحي الزهور بالخارجة، والذي يستقبل القافلة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تضم تخصصات (باطنة - أطفال - عظام - جلدية)، و تقوم القافلة بتوقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وشدد الزملوط على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تزاحم المواطنين أثناء الكشف وتنظيم عمل القافلة.

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