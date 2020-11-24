الشرطة الفرنسية تُخلي مخيما جديدا للمهاجرين في باريس

أخلت الشرطة الفرنسية، ليل الاثنين، مخيما مؤقتا للمهاجرين في وسط باريس، وذلك بعد أن قامت السلطات بتفكيك مخيم آخر الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة في تغريدة تحمل بيانا موسعا: "تم نصب مخيم بشكل غير قانوني في ساحة بلاس دي لا ريبابليك في باريس اليوم، وشرعت الشرطة فورا في إخلاء هذا الاحتلال غير القانوني لمكان عام".

وذكرت الشرطة في البيان أن "جمعيات معينة" نظمت إنشاء المخيم المؤقت، وقالت إن هذا الأمر "غير مقبول".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع أثناء إخلاء المخيم، مشيرة إلى أن العملية استغرقت أقل من عشر دقائق.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانين عبر تويتر إن صور العملية "صادمة" وإنه طلب "تقريرا تفصيليا" عن الأحداث من مديرية الشرطة بحلول منتصف نهار الثلاثاء.

وتم إنشاء مخيم بلاس دي لا ريبابليك بعد أن طردت الشرطة حوالي ألفي شخص من مخيم آخر بالقرب من استاد فرنسا الأسبوع الماضي.