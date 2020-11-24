توافد ملكات جمال السياحة والبيئة على الغردقة للمشاركة بمسابقة ميس إيكو

بدأت ملكات جمال العالم في التوافد على مدينة الغردقة، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا للمشاركة في مسابقة جمال العالم للسياحة والبيئة "ميس إيكو"، والتي يستضيفها كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

واستقبلت إدارة المنتجع السياحي المنظم، ملكة جمال دولة موريشيوس، أولى المتسابقات المشاركة في مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة، والتي تبدأ فعاليتها بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة من مختلف دول العالم.

وأكد محمد عيد، المشرف على تنظيم المسابقة، وصول ملكة جمال موريشيوس، وتستمر ملكات الجمال في التوافد على فندق الإقامة تباعًا على دفعات، ومن المقرر وصول بعضهن غدا وباقي المتسابقات يصلن بعد غد.

وقال عيد إن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة تقام في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر ٢۰٢۰ بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة، من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزها روسيا و صربيا وكازاخستان وبولندا وبلجيكا وأستونيا وألبانيا وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الآمريكية، تحت شعار "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".

وأوضح أن الغردقة تستضيف مسابقة من أكبر المسابقات الدولية لملكات الجمال، مؤكدًا أنه الحدث الدولي الوحيد ضمن أجندات الفعاليات السياحية الكبری في مصر خلال نوفمبر- ديسمبر ٢۰٢۰، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

ومن جانبه، أشار كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.

يذكر أن مدينة الغردقة استقبلت عدة حفلات عالمية كبرى، كان آخرها حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا في يناير الماضي، بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر.