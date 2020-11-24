 سعد الدين الهلالي: زواج المسلمة من غير المسلم ممنوع قانونا وفقها - بوابة الشروق
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سعد الدين الهلالي: زواج المسلمة من غير المسلم ممنوع قانونا وفقها

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 4:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 4:08 ص

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك بعض القضايا في الإسلام لا يجوز الاجتهاد فيها، مشيرًا إلى أن زواج المسلمة من غير المسلم لا تعني المصريين والعرب نهائيًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن زواج المسلمة من غير المسلم أمر غير مسموح به وممنوع قانونًا وعرفًا وفقهًا، لافتًا إلى أن إدخال المصريين في القضية له هدف سياسي.

وتابع: «مش عاوزين مصر تفرح وتجني في عام 2020 – 2021 لعمل السنوات الخمس الماضية، وما تشهده من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والافتتاحات التي تتم»، وفقًا لتعبيره.

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