الفاو تصدر تقريرا عن ندرة المياه بعد غد

تصدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعد غد تقريرها عن "حالة الأغذية والزراعة لعام 2020"، وهو تقرير رئيسي يركز هذا العام على ندرة المياه والإجهاد المائي في جميع أنحاء العالم.

وسيعرض شو دونيو المدير، العام لمنظمة الأغذية والزراعة وماكسيمو توريرو ،رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة و أسمهان الوافي، رئيسة العلماء هذا التقرير خلال حدث إطلاق التقرير المزمع عقده بشكل افتراضي يوم الخميس المقبل.

ويقدّم التقرير بيانات جديدة عن ندرة المياه والإجهاد المائي في جميع أنحاء العالم وارتباطهما بأهداف التنمية المستدامة التي تمثل منظمة الأغذية والزراعة الوكالة الراعية لها. ويقدّم كذلك التقرير تقديرًا لعدد الأشخاص الذين يعيشون حاليًا أو من المرجح أن يعيشوا في مناطق تشهد مستويات شديدة أو عالية من الإجهاد المائي وموجات جفاف متواترة، كما يبحث في سبل استخدام الموارد بقدر أكبر من الإنتاجية والاستدامة في ظلّ الضغوط المتزايدة في قطاع الزراعة التي تعدّ أكبر القطاعات المستخدمة للمياه العذبة ومياه الأمطار.

ويستكشف تقرير حالة الأغذية والزراعة أيضًا فرص إدارة المياه - بدءًا من الخطط التحفيزية والمتعلقة بالتسعير، وصولًا إلى التقنيات المبتكرة لجمع المياه وتخزينها والريّ، وتوسيع نطاق الأطر التجارية الدولية - في جميع أنحاء العالم حيث تتباين مستويات توافر المياه على نحو كبير.