ألمانيا تسجل ما يقرب من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إصابة 66 ألفا و884 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و497 ألفا و795 حالة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن هذه الحصيلة تعد المرة الأولى في ألمانيا، التي تبلغ فيها عن أكثر من 66 ألف إصابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسجل المعهد، وفاة 335 مريضا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 99 ألفا و433 وفاة بينما تعافى 4 ملايين و712 ألفا و900 حالة.

وقال خبراء في ألمانيا إن النظام الصحي يمكنه الآن تحمل المزيد من الإصابات الجديدة أكثر مما كان عليه قبل التطعيمات، لأن هذه اللقاحات تحمي جيدًا من مسار الأمراض الخطيرة.