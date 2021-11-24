البرهان: سأعتزل السياسة وأتقاعد من الجيش بعد انتخابات 2023

مصدر سوداني لـ«الشروق»: استمرار المشاورات بشأن تعيين ممثل شرق السودان بمجلس السيادة.. ولا صحة لتعيين تِرك

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عزمه اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة بالجيش السوداني بعد الانتخابات السودانية المقررة في عام 2023.

وقال البرهان في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية من مكتبه بالقصر الرئاسي بالخرطوم، إنه ملتزم بإجراء انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين.

وأكد البرهان "نحن ملتزمون بالتأكيد بإجراء انتخابات عام 2023"، معلنا أنه سيترك السياسة في عام 2023، قائلا: "بعد ذلك، سأغادر وأهتم بشؤوني الخاصة. كما سأترك القوات المسلحة".

في سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك قراراً بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في الخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر.

كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وكان قد تم الاستعانة بمسؤولين سابقين من عهد الرئيس المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة، بعد القرارات التى اتخذها الجيش في 25 أكتوبر الماضي والتي شملت حل مجلس السيادة والحكومة.

من جهته، قال مصدر حكومي سوداني مطلع لـ"الشروق"، إنه يتم بحث استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد خلال الفترة الراهنة، لاسيما تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام وتشكيل المجلس التشريعي، فضلاً عن تشكيل مفوضية السلام والانتخابات وغيرها من المفوضيات التي أقرها اتفاق "سلام جوبا"، حتى تستقر الفترة الانتقالية لحين عقد الانتخابات في موعدها المقرر.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه منذ توقيع الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، يبحث رئيس الوزراء تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكداً أن حمدوك له كامل الحرية في اختيار الوزراء ولكن دون خلفية حزبية لأي مرشح.

ونفى المصدر ترشيح ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين تِرك لمجلس السيادة ممثلاً عن منطقة "شرق السودان" موضحاً أن المشاورات بشأن ذلك المقعد لا تزال جارية حتى الآن.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام سودانية عودة جميع خدمات الإنترنت في السودان بدون أي قيود، موضحة أن شركات الاتصالات رفعت كل القيود عن الإنترنت وتمت إعادته فى ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأضافت أنه "أصبح الأن بامكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وواتساب وجميع التطبيقات استخدام الإنترنت بلا قيود"، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.