مؤلفة «هاري بوتر» تتلقى تهديدات بالقتل من نشطاء داعمين للمتحولين جنسيا

كشفت الروائية البريطانية جاي كاي رولينغ مؤلفة مغامرات "هاري بوتر" أنها تلقت عددا هائلا من التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بمعاداة المتحولين جنسيا.

وكتبت الروائية على "تويتر": "تلقيت الكثير من التهديدات بالقتل إلى درجة أن في إمكاني الآن أن أغطي بها جدران بيتي"، مؤكدة أن "ذلك لن يسكتها".

وشكت رولينغ، من أن "ثلاثة نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا صوروا أنفسهم أمام منزلها الأسبوع الفائت، وحرصوا على أن يلتقطوا الصورة في مكان يظهر فيه عنوان بيتها، ونشروها على تويتر".

وأثارت رولينغ غضب "المتحولين جنسيا"، عندما نشرت قبل عامين تغريدة ساخرة انتقدت فيها استخدام عبارة "الأشخاص الذين يحيضون" بدلا من الاكتفاء بكلمة "النساء".

وقالت رولينغ حينها، إنها "ونساء أخريات تحدثن عن قضايا اختلاف الاختيارات الجنسية واجهن حملات ترهيب تشمل مضايقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكشف بياناتهن الشخصية وتهديدات مباشرة بالعنف".

واتهمت رولينغ النشطاء الثلاثة، الذين نشروا عنوانها على الإنترنت بأنهم فعلوا ذلك "لترهيبها ومنعها من الدفاع عن حقوق المرأة على أساس الجنس" البيولوجي.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسكتلندية، أن "التحقيق جار في القضية".