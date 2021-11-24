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انتحار شاب شنق نفسه داخل مسكنه في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 11:40 ص

انتحر شاب، شنقًا داخل مسكنه في قرية كفر إبراش، التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو "صبحي. ي. ز. ال"، 40 سنة، مُقيم في قرية كفر إبراش، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، جثةً هامدةً بـ إدعاء حادث انتحار.

وتبين أن المتوفي أقدم على الانتحار والتخلص من حياته شنقًا داخل مسكنه، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

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