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رئيس كازاخستان يدعو إلى اتفاق سلام لإنهاء حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 2:14 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 2:14 ص

دعا الرئيس الكازاخي قاسم جومارات توكاييف، إلى التوصل لاتفاق سلام من أجل إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وجاءت دعوة توكاييف، خلال قمة معنية بالدفاع لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.

وقال توكاييف: "فيما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الوقت قد حان لبحث جماعي عن مقترح سلمي. جميع الحروب تنتهي بمحادثات سلام".

وأضاف أنه لا يمكن للعالم أن يقف موقف المتفرج، وهو يشاهد روسيا وأوكرانيا منقسمتين لعقود أو قرون وقد تعرضتا "لإصابات يتعذر علاجها".

يذكر أن توكاييف، الذي أعيد انتخابه لتوه في منصبه، لديه تحالف وثيق إجمالا مع موسكو، إلا أنه ألمح سابقا إلى انتقاد حرب روسيا على أوكرانيا.

ودعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أيضا إلى التوصل لاتفاق سلام، لكنه قال إن داعمي أوكرانيا في الغرب يمنعونها عن التوجه إلى طاولة المفاوضات.

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