المصرى يفوز على تليفونات بنى سويف وديا بخماسية

فاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على فريق تليفونات بنى سويف بخمسة أهداف للاشئ فى المباراة الودية التى اقيمت عصر اليوم على ستاد الكلية الحربية وذلك ضمن برنامج إستعدادات المصرى لمباراة إنبى بالأسبوع السابع من الدورى والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الجمعة 1 ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب .

انتهى الشوط الأول بتقدم المصرى بهدف للاشئ سجله حسن على فى الدقيقة 21 وفى الشوط الثانى نجح فخر الدين بن يوسف فى تحقيق لقب الهاتريك بإحرازه لثلاثة أهداف متتالية فى الدقائق 29، 30 ، 39 قبل أن يختتم الجزائرى غيلاس جناوى أهداف اللقاء بالهدف الخامس فى الدقيقة 42 لتنتهى المباراة بفوز المصرى بخمسة أهداف دون رد .

مثل المصرى : عصام ثروت ، أحمد عيد ، محمد دبش ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد ، محمود حمادة ، حسن على ، ليستويل أمانكونا ، أمادو باه ، سمير فكرى ، محمد الشامى .

وفى الشوط الثانى دفع على ماهر بكلا من أسامة الجزار ، عمرو موسى ، وعمرو سعداوى ، حسام جريشة ، فخر الدين بن يوسف ، الياس الجلاصى ، غيلاس جناوى .